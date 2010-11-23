English proofreader

Срочно требуется корректор текстов на английском языке.

Объемы работ немалые и постоянные.

Прошу указывать в проекте:

1. стоимость работы

2. график работы

3. какие объемы сможете обрабатывать в день

4. примеры работ

5. уровень англ. языка

Пожалуйста, пишите ТОЛЬКО в проект.

UPD: Поскольку ожидаются объемы от 5 000 знаков (сейчас) до 50 000 знаков (через пару месяцев) в день, я рассчитываю на стоимость около 0,5$ за 1000 знаков.