English proofreader

Приглашаем корректоров для долгосрочного удаленного сотрудничества. Объемы большие. Оплата - 0,1$/1000 (10$/100 000 симв) Требования к кандидатам: 1) безупречная грамотность 2) надежность 3) обязательность 4) возможность работать в дневное время в интерактивном режиме (я отправляю текст, вы проверяете и возвращаете) Если вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется корректор текстов на английском языке.
Объемы работ немалые и постоянные.
Прошу указывать в проекте:
1. стоимость работы
2. график работы
3. какие объемы сможете обрабатывать в день
4. примеры работ
5. уровень англ. языка
Пожалуйста, пишите ТОЛЬКО в проект.
UPD: Поскольку ожидаются объемы от 5 000 знаков (сейчас) до 50 000 знаков (через пару месяцев) в день, я рассчитываю на стоимость около 0,5$ за 1000 знаков.
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