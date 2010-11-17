Ищу корректоров

Переводческой компании ABBYY Language Services срочно требуются специалист по редактированию английских текстов по тематике маркетинг и PR.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем корректоров для долгосрочного удаленного сотрудничества. Объемы большие.
Оплата - 0,1$/1000 (10$/100 000 симв)
Требования к кандидатам:
1) безупречная грамотность
2) надежность
3) обязательность
4) возможность работать в дневное время в интерактивном режиме (я отправляю текст, вы проверяете и возвращаете)
Если вы не уверены в своих силах и грамотности, или вас не устраивает такой режим работы, прошу вас не подавать заявку на данную вакансию.
Все заявки рассматриваются после выполнения тестового задания, которое находится в прикрепленном файле. Отправлять на адрес: [email protected] с пометкой "тестовое задание от корректора".
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