Ищу корректоров

Приглашаем корректоров для долгосрочного удаленного сотрудничества. Объемы большие.

Оплата - 0,1$/1000 (10$/100 000 симв)

Требования к кандидатам:

1) безупречная грамотность

2) надежность

3) обязательность

4) возможность работать в дневное время в интерактивном режиме (я отправляю текст, вы проверяете и возвращаете)

Если вы не уверены в своих силах и грамотности, или вас не устраивает такой режим работы, прошу вас не подавать заявку на данную вакансию.

Все заявки рассматриваются после выполнения тестового задания, которое находится в прикрепленном файле. Отправлять на адрес: [email protected] с пометкой "тестовое задание от корректора".