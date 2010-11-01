Требуются корректоры

Приглашаем корректоров для долгосрочного удаленного сотрудничества. Объемы большие.

Оплата - 0,1$/1000 (10$/100 000 симв)

Требования к кандидатам:

1) безупречная грамотность

2) надежность

3) обязательность

Если вы не уверены в своих силах и грамотности,прошу вас не подавать заявку на данную вакансию.

Все заявки рассматриваются после выполнения тестового задания, которое находится в прикрепленном файле. Отправлять на адрес: [email protected]

п.с. Обычно тексты более "адекватные".