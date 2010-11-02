Приглашаем корректоров для долгосрочного удаленного сотрудничества. Объемы большие. Оплата - 0,1$/1000 (10$/100 000 симв) Требования к кандидатам: 1) безупречная грамотность 2) надежность 3) обязательность Если вы не уверены в своих силах и грамотности,прошу вас не подавать заявку на данную вакансию. Все заявки ...
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В интернет-магазин товаров народного потребления требуется корректор!
Задача: читка текстов и корректура (правка) грамматических и пунктуационных ошибок.
Требования: абсолютная грамотность! Отличное знание правил русского языка. Внимательность, усидчивость. Профильное образование (филологическое) является плюсом.
Работы много, оплата сдельная.
Просьба в заявках указывать свой e-mail и, желательно, ICQ, а также желаемый уровень оплаты.
Кандидатам будет предложено типовое тестовое задание (небольшое) - 100% оплачиваемое!
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