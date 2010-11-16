Редактор (ангнлийский язык)

Здравствуйте. Нужен человек, который будет исправлять ошибки в предложенном тексте. Пунктуация, орфография и т.д. Тексты маленькие, работы немного как и денег на оплату. На постоянной основе. Пол, возраст, стаж не важен. Частое нахождение Онлайн и наличие скайпа или ...