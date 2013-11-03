Группировка запросов

$30
Редактирование и КорректураЗавершен11 заявок225 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сгруппировать 2000 запросов , в группы по различным рубрикам.

Пример:

авокадо калорийность

авокадо масло

авокадо овощ или фрукт

авокадо полезные свойства

авокадо польза

авокадо польза и вред

авокадо рецепты

авокадо фото

На выходе:

1 группа (инфа о продукте)

авокадо калорийность

авокадо фото

авокадо овощ или фрукт

авокадо полезные свойства

авокадо польза

авокадо польза и вред

2 группа (инфа о рецепте приготовления)

авокадо рецепты

3 группа (инфа о масле)

авокадо масло

В итоге мы имеет три разные страницы с одним корневым словом "Авокадо".

Нужен внимательный человек хорошо разбирающийся в медицинской тематике.

оплата 1000 руб,

10 лет назад
LOCO19861
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$10
3 дня
Спасибо!
Очень довольна сотрудничеством! Тз ясное, на связи регулярно, всегда готов помочь и объяснить! Оплата в срок!