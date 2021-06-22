Ищу профессионального редактора с опытом работы в отстраивании редакции с нуля

У нас - сервис для автоматизации работы в соцсетях (кросспостинг). Помимо информации о наших услугах, на нашем сайте есть блог, в котором также необходимо добавлять интересную информацию. Вам нужно будет отстроить всю редакцию проекта с нуля и отвечать за весь контент на сайте.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим сайтом https://postoplan.ru/ и напишите в своей заявке на вакансию, что вы можете предложить проекту и по какой стоимости в месяц (сумму просьба указывать в долларах).

Также опишите свой опыт работы (в том числе, в отстраивании редакции с нуля). Огромным плюсом будет наличие рекомендаций с предыдущих мест работы.