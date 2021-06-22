Надо с видеоурока для фотографов записать текст в Ворд (то что говорит лектор). Ошибки не критичны, надо убрать слова паразиты лектора и просто внимательно и правильно записать все термины. Справится даже старшеклассник. Профессионалов не ищем, ...
Ищу профессионального редактора
Ищу профессионального редактора с опытом работы в отстраивании редакции с нуля
У нас - сервис для автоматизации работы в соцсетях (кросспостинг). Помимо информации о наших услугах, на нашем сайте есть блог, в котором также необходимо добавлять интересную информацию. Вам нужно будет отстроить всю редакцию проекта с нуля и отвечать за весь контент на сайте.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим сайтом https://postoplan.ru/ и напишите в своей заявке на вакансию, что вы можете предложить проекту и по какой стоимости в месяц (сумму просьба указывать в долларах).
Также опишите свой опыт работы (в том числе, в отстраивании редакции с нуля). Огромным плюсом будет наличие рекомендаций с предыдущих мест работы.
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