Напечатать текс с фотографии в документ ворд

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Завершен15 заявок1415 просмотров

Есть 24 фотографии. Каждую из них необходимо "конвертировать" в документ, то есть напечатать текст с них в вордовский документ

4 года назад
guest_16018743238021
5 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

fyrityri
Ольга 
22 года
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год назад
4 года назад
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1 день
Пользуюсь услугами уже второй раз. Всё так же без нареканий.
Всё отлично!

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