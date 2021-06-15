Отредактировать рамки правильно

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Закрыт17 заявок1000 просмотров

Отредактировать рамки правильно. Отступ от левого края должен составлять 20 миллиметров, отступы по остальным краям — 5 миллиметров, 

4 года назад
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