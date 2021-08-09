Отредактировать пособие по английскому языку в Microsoft Word

Есть пособие с диалогами по английскому языку и перевод этих диалогов. Нужно отредактировать в Microsoft Word это пособие, что бы больше

было похоже на книгу. Нужно также добавить Black and White Cartoons в начале

уроков. Проставить нумерацию страниц. Сделать оглавление. Исправить описки.

Убрать рамки. Сделать заглавную страницу.