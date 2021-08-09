Отредактировать пособие по английскому языку в Microsoft Word

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  2. Редактирование и Корректура
Завершен8 заявок1128 просмотров

Есть пособие с диалогами по английскому языку и перевод этих диалогов. Нужно отредактировать в Microsoft Word это пособие, что бы больше

было похоже на книгу. Нужно также добавить Black and White Cartoons в начале

уроков. Проставить нумерацию страниц. Сделать оглавление. Исправить описки.

Убрать рамки. Сделать заглавную страницу.

4 года назад
guest_16238774838905
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Выбранный исполнитель

Miroslav_Kyiv
Мирослав 
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Miroslav_Kyiv
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