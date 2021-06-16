Скласти табличку з e-mail адресами

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок1346 просмотров

Доброго дня!

Є сайт https://decentralization.gov.ua/newgromada

на якому є 1439 територіальних громад

потрібно зайти на кожну з них і скласти табличку Excel:

1) Назва громади

2) Район

3) e-mail

Потрібно сьогодні до 17:30

Вартість?

Дякую!

4 года назад
web_work_
Сухомлин 
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Заявки фрилансеров

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