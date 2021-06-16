Есть 24 фотографии. Каждую из них необходимо "конвертировать" в документ, то есть напечатать текст с них в вордовский документ
Скласти табличку з e-mail адресами
Доброго дня!
Є сайт https://decentralization.gov.ua/newgromada
на якому є 1439 територіальних громад
потрібно зайти на кожну з них і скласти табличку Excel:
1) Назва громади
2) Район
3) e-mail
Потрібно сьогодні до 17:30
Вартість?
Дякую!
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