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Надо с видеоурока для фотографов записать текст в Ворд (то что говорит лектор). Ошибки не критичны, надо убрать слова паразиты лектора и просто внимательно и правильно записать все термины. Справится даже старшеклассник. Профессионалов не ищем, приоритет - цена и скорость. 

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