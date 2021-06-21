Надо с видеоурока для фотографов записать текст в Ворд (то что говорит лектор). Ошибки не критичны, надо убрать слова паразиты лектора и просто внимательно и правильно записать все термины. Справится даже старшеклассник. Профессионалов не ищем, приоритет - цена и скорость.