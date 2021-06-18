Проверить текст на ошибки

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Закрыт11 заявок1212 просмотров

Подготовлен курс состоящий из 12 уроков (тематика маркетинг)

Максимальное число слов в одном из уроков 2228

Задача:

- Проверить на ошибки и опечатки

- Привести текст в читаемый и удобный глазу вид

4 года назад
guest_16240037229846
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Выбранный исполнитель

litera_tor57
Татьяна 
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Редактирование и Корректура

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4 года назад
litera_tor57
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