Контент для английского сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт8 заявок353 просмотра

Требуется написать/переписать/отредактировать и сделать контент для сайта IT компании.

Язык английский.

В основном нужно будет из нескольких текстов составить один и соответсвенно переделать, так же добавить что-то своё.

17 лет назад
mastini
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kyzenka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Kyzenka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад