Нужно сделать проверку текста на наличие ошибок. объем порядка 150 страниц
Корректировка текста
8 страниц текста с изображениями. Тематика - It. Нужна стилистическая, пунктуационная и орфографическая корректировка.
Текст написан уже сейчас более менее качественно, нужна шлифовка. Заказ нужно выполнить сегодня. Бюджет - 500 руб.
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