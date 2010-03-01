Корректировка текста

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок468 просмотров

8 страниц текста с изображениями. Тематика - It. Нужна стилистическая, пунктуационная и орфографическая корректировка.

Текст написан уже сейчас более менее качественно, нужна шлифовка. Заказ нужно выполнить сегодня. Бюджет - 500 руб.

15 лет назад
alexalexalex
Борисов 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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