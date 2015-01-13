Всех с праздником! Нужна помощь. Требуется составить свою таблицу в txt формате на основе уже имеющейся в интернете. Пример оригинала: kombat81 narod ru /shahmat.html (вместо пробелов поставьте точки) В результате должен получиться текстовый файл со значениями, разделенными ...
Набор с китайского (нужно знать только самые основы языка)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание достаточно простое - нужно лишь знать самые основы китайского и уметь находить слова по пиньиню в словаре типа bkrs.info .
Нужно только потратить время. Лично у нас на набор 30-40 слов в 1-й части задания уходит минут 40-60.
Задание из 2 частей:
1)
Есть сканы учебника (не распознанные).
На отсканированных страницах 3 столбца:
1. иероглиф
2. его пиньинь
3. его перевод на русский
Т.е., ИСКАТЬ ЗНАЧЕНИЕ и ПРОИЗНОШЕНИЕ ИЕРОГЛИФА НЕ НУЖНО - оно уже в самом скане.
Ваша задача - из сканов перенести иероглиф, его пиньинь и его перевод на русский в обычный текстовый файл.
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2)
1. Есть список слов в формате PDF (также, иероглиф+пиньинь+перевод). Тут уже все не скан, а распознанный адекватный текст.
2. Нужно этот список слов записать в текстовый файл.
Фактически Ctrl+C и Ctrl+V, но будет требоваться некоторое форматирование - слишком длинные переводы подсократить через удаление ненужных синонимов и примеров.
Отпишитесь, пожалуйста:
1. о цене на такую работу
2. о знании/навыках китайского
3. когда сможете приступить
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