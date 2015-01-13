Набор с китайского (нужно знать только самые основы языка)

Задание достаточно простое - нужно лишь знать самые основы китайского и уметь находить слова по пиньиню в словаре типа bkrs.info .

Нужно только потратить время. Лично у нас на набор 30-40 слов в 1-й части задания уходит минут 40-60.

Задание из 2 частей:

1)

Есть сканы учебника (не распознанные).

На отсканированных страницах 3 столбца:

1. иероглиф

2. его пиньинь

3. его перевод на русский

Т.е., ИСКАТЬ ЗНАЧЕНИЕ и ПРОИЗНОШЕНИЕ ИЕРОГЛИФА НЕ НУЖНО - оно уже в самом скане.

Ваша задача - из сканов перенести иероглиф, его пиньинь и его перевод на русский в обычный текстовый файл.

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2)

1. Есть список слов в формате PDF (также, иероглиф+пиньинь+перевод). Тут уже все не скан, а распознанный адекватный текст.

2. Нужно этот список слов записать в текстовый файл.

Фактически Ctrl+C и Ctrl+V, но будет требоваться некоторое форматирование - слишком длинные переводы подсократить через удаление ненужных синонимов и примеров.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. о цене на такую работу

2. о знании/навыках китайского

3. когда сможете приступить