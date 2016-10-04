Нужен специалист по Word

Курсы психологические, порядка 200 шт. Нужно прослушивать аудио/видео заполняя таблицу по предоставленному шаблону. Робота оценивается в 200-300 рублей в час в зависимости от качества вашей работы.
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В файле (Word) написанной книги есть оглавление в котором не все главы подвязаны под конкретные страницы, из-за чего после конвертации в PDF файл при нажатии на конкретную страницу, не на всех оглавлениях осуществляется переход, нужно исправить, работа на 10 минут.
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