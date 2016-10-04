Нужен специалист по Word

$2
Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки249 просмотров
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В файле (Word) написанной книги есть оглавление в котором  не все главы подвязаны под конкретные страницы, из-за чего после конвертации в PDF файл при нажатии на конкретную страницу, не на всех оглавлениях осуществляется переход, нужно исправить, работа на 10 минут.

7 лет назад
Prudnikov
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Irina_Malysh
Ирина 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Ирина просто умница и настоящий эксперт в своей области! Рекомендую!
Отличный заказчик! Никаких проблем!