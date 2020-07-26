Нужно проанализировать и ответить на тест

Есть 24 теста по теме (Безопасность сетей и каналов передачи данных)

Нужно ответить на тесты и объяснить свой ответ (почему вы здесь ответили так.. на какой источник опирались).

Сделать нужно до 25.07.2020.

ПРИМЕР №1 :

Протоколы ... используются командой TRACEROUTE

а) ICMP

б) ARP и ICMP

в) ICMP и UDP

ПРИМЕР №2 :

Сетевой адаптер, работающий в селективном режиме, игнорирует ...

а) только фреймы, не содержащие в поле "Адрес получателя" адрес данного узла

б) исключительно широковещательные фреймы

в) фреймы, не содержащие в поле "Адрес получателя" адрес данного узла, а также широковещательные фреймы

ПРИМЕР №3 :

НЕВЕРНО, что ..... является характеристикой протокола UDP

а) наличие в заголовке поля "Контрольная сумма"

б) работа без установления соединения

в) техника плавающего окна