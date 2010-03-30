Нужно распознать отсканированный текст

Елена ответственный исполнитель, по моей просьбе и без всяких нареканий, справилась с работой раньше поставленного срока. Несмотря на более сложное задание, чем было представлено в образцах, выполнила все качественно и большей суммы в качестве оплаты не потребовала! Елена из тех людей, что работает за идею! Приятный и исполнительный фрилансер, сотрудничать с которым одно удовольствие! Уже сейчас работаем над вторым проектом. Рекомендую!