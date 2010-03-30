Нужно распознать отсканированный текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен15 заявок722 просмотра

Нужно распознать 45 страниц книги. Пара страниц в качестве образца в архиве по ссылке.

Текст нужно перенести в MS Word. Сроки до 29-го марта. Соответствие форматирования исходному не обязательно.

http://files.mail.ru/1XBBUX

15 лет назад
Spyashiy
Глеб 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$10
3 дня
Елена ответственный исполнитель, по моей просьбе и без всяких нареканий, справилась с работой раньше поставленного срока. Несмотря на более сложное задание, чем было представлено в образцах, выполнила все качественно и большей суммы в качестве оплаты не потребовала! Елена из тех людей, что работает за идею! Приятный и исполнительный фрилансер, сотрудничать с которым одно удовольствие! Уже сейчас работаем над вторым проектом. Рекомендую!
Глеб очень внимателен и четко знает, чего хочет. Быстрая оплата за работу. Спасибо за доверие!

Заявки фрилансеров

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад