Необходимо отредактировать тексты всех статей сайта www.super-memo.ru
Нужно распознать отсканированный текст
Нужно распознать 45 страниц книги. Пара страниц в качестве образца в архиве по ссылке.
Текст нужно перенести в MS Word. Сроки до 29-го марта. Соответствие форматирования исходному не обязательно.
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