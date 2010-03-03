Техническая и литкорректура

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт7 заявок400 просмотров

Нужно откорректировать руководство пользователя:

http://www.novaforex.net/manual/russian/Trader/default.htm

От вас:

1) Пример корректуры трех параграфов: "Логическая схема – Общие описание – Общие принципы интерфейса";

2) Цена за всю работу?

3) Срок выполнения?

Требования:

Понимание IT и Forex терминологии.

Честность. Профессиональность. Отличный русский.

Мануал могу прислать в архиве.

15 лет назад
niichavo
Данил 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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