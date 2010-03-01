Требуется изменить описания товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт28 заявок717 просмотров

1 описание = 1 рубль

Около 7500 описаний.

Задание будет чуток уточнено, в привате.

Оплата WMR

P.s: цены выше указанной не предлагать, поскольку все очень быстро и просто (подробности в привате)

15 лет назад
Gennadi4
57 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров