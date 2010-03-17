Переписать тексты для сайта(логистика)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен7 заявок312 просмотров

Есть кривые тексты для сайта логистической компании. На данный момент общий объем 1300 слов.

Нужно привести в божеский вид, но подходящий под поисковые системы.

15 лет назад
triste
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Понравилось работать, все было сделано очень быстро, буквально на утро и качественно. Будем обращаться еще...
С Викторией приятно сотрудничать! Одни положительные моменты. Приятный в общении человек и отличный заказчик!!!

Заявки фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад