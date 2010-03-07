Редакция текстов сайта super-memo.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт13 заявок319 просмотров

Необходимо отредактировать тексты всех статей сайта www.super-memo.ru

15 лет назад
orn598
Роман 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

chemiker72
Валентина 
44 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$35
3 дня

Заявки фрилансеров

chemiker72
Валентина 
44 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад