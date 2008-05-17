Офорить 4 таблицы и один рисунок в doc. Срочно!

Надо по имеющимся отсканированным листам оформить их в doc

Листы в приложении.

Надо сделать до 18.00 по Москве

Оплата 100 руб. при наборе в течение 1 часа и 150 руб. при наборе в течение 30 мин.

оплата 100 руб. на wм без кода протекции, после получения оформленной работы - высылаю код протекциию.

Не уверенных, и не смотрящих задание перед тем как принять решение - просьба не беспокоить.