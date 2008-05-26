Тексты для медицинского сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен12 заявок368 просмотров

Требуется:

переделать тексты на сайте eur o p ean clinics точка ru

Текст должен быть "живым", более доступным и понятным языком для клиентов, способствовать продажам услуг

на сайте - не вся информация, тексты будут еще - позднее.

Для выбора исполнителя переделываем сначала небольшой кусочек.

Оплата: 3$ за 1000 знаков

17 лет назад
SKDM
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
Очень рад был сотрудничать и приятно удивлен столь редким качеством, как ОТВЕТСТВЕННОСТЬ к работе. Проектов сделал я немало и людей повидал тоже. Александра заслуживает особой похвалы! С удовольствием поработаем еще.
Идеальный заказчик, который и объясняет грамотно, и с оплатой не спорит, и за качество и скорость хвалит, и сам никогда ни новую работу, ни деньги не задерживает. Будем работать и дальше!

Заявки фрилансеров

astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад