Распознать текст на английском языке

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт13 заявок435 просмотров

Необходмо качественно распознать и отредактировать текст, 20 листов (40 страниц) на английском языке,

Желательно чтобы исполнитель находился в Москве.

СРОЧНО

файл пришлю по эл почте

17 лет назад
neodinokru
Владимир 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров