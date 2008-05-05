Редактирование отсканированных книг

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт48 заявок873 просмотра

Есть несколько отсканированных книг, которые нужно распознать, почистить, отредактировать, убрать некоторые блоки, типа рисунков и таблиц (для каждой книги будут даны пояснения что нужно убрать) и сохранить в формат txt с выделением глав специальными обозначениями.

Книги могут быть предоставлены в формате FineReader 9 или в виде изображений.

Интересует стоимость работ по редактированию книг за 1 страницу при объеме 1000 и больше страниц.

17 лет назад
mmmmmike
Михаил 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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