Редактирование отсканированных книг

Есть несколько отсканированных книг, которые нужно распознать, почистить, отредактировать, убрать некоторые блоки, типа рисунков и таблиц (для каждой книги будут даны пояснения что нужно убрать) и сохранить в формат txt с выделением глав специальными обозначениями.

Книги могут быть предоставлены в формате FineReader 9 или в виде изображений.

Интересует стоимость работ по редактированию книг за 1 страницу при объеме 1000 и больше страниц.