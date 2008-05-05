Требуется написать/переписать/отредактировать и сделать контент для сайта IT компании. Язык английский. В основном нужно будет из нескольких текстов составить один и соответсвенно переделать, так же добавить что-то своё.
Редактирование отсканированных книг
Есть несколько отсканированных книг, которые нужно распознать, почистить, отредактировать, убрать некоторые блоки, типа рисунков и таблиц (для каждой книги будут даны пояснения что нужно убрать) и сохранить в формат txt с выделением глав специальными обозначениями.
Книги могут быть предоставлены в формате FineReader 9 или в виде изображений.
Интересует стоимость работ по редактированию книг за 1 страницу при объеме 1000 и больше страниц.
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