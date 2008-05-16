Глубокий рерайт на 5000 символов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен18 заявок599 просмотров

Требуется глубокий и качественный рерайт 2-х статей - одна по недвижимости, другая техническая по строительству.

Общий объем - 5200 символов без пробелов. Оплата 1 у.е. за 1000 символов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

Объем полученного текста должен быть не менее исходного.

17 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранные исполнители

LoraDora
Лора 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Spate
46 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена на высоком уровне, качественно и в срок. Обязательно буду работать дальше.
Отличый заказчик - четкое понятное ТЗ, быстрая оплата - работать одно удовльствие! надеюсь сотрудничать с ним и дальше и всем советую.
Nat_Ig
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
$5
Превосходное качество работы, все очень быстро, рекомендую.
Всем заказчикам заказчик: приятное оБщение и своевременная оплата. Всем рекомендую! Буду надеятся на дальнейшее сотрудничество.
RY
49 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Еще раз убедился в хороших качествах этого заказчика: самостоятельно предложил поучаствовать в этом конкурсе, сразу же оплатил выполненную работу.
OllyW
Ольга 
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
$5
Отличный рерайт, все очень быстро, приятно работать. Рекомендую.
Приятно работать с заказчиком. Платит аккуратно, задания чёткие. Всем рекомендую. Надеюсь, что мы поработаем ещё.
matveeva408
Елена 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$5
Отличное качество работы, все вовремя, рекомендую.
От сотрудничества с этим заказчиком только самые положительные впечатления.
trykova
45 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
$5
Супер-заказчик - платит моментально! Всем рекомендую с ним работать.
CDW
Anton 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$5
1 день
Хорошее качество работы, уложился в установленные сроки, приятен в общении.
Второй раз работаю с этим заказчиком. С ним приятно работать: задания дает четко, сроки назначает разумные, оплачивает сразу. Надеюсь продолжить с ним сотрудничество.

Заявки фрилансеров

LoraDora
Лора 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Spate
46 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Nat_Ig
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
RY
49 лет
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14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
OllyW
Ольга 
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10 лет назад
17 лет назад
matveeva408
Елена 
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16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
trykova
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CDW
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17 лет назад