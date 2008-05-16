Требуется написать/переписать/отредактировать и сделать контент для сайта IT компании. Язык английский. В основном нужно будет из нескольких текстов составить один и соответсвенно переделать, так же добавить что-то своё.
Глубокий рерайт на 5000 символов
Требуется глубокий и качественный рерайт 2-х статей - одна по недвижимости, другая техническая по строительству.
Общий объем - 5200 символов без пробелов. Оплата 1 у.е. за 1000 символов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.
Объем полученного текста должен быть не менее исходного.
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