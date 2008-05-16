Глубокий рерайт на 5000 символов

Требуется глубокий и качественный рерайт 2-х статей - одна по недвижимости, другая техническая по строительству.

Общий объем - 5200 символов без пробелов. Оплата 1 у.е. за 1000 символов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

Объем полученного текста должен быть не менее исходного.