Рерайт 2-х статей

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок332 просмотра

Необходим рерайт 2-х статей, глубокий. 5200 буков.

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17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

bblubimov
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

bblubimov
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад