Рерайт 2 статей

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт6 заявок248 просмотров

Необходим рерайт 2-х статей, глубокий. 11500 буков.

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17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$12

Заявки фрилансеров

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад