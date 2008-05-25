Конвертация текста из формата pdf в doc

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок194 просмотра

Необходима срочная конвертация текста из формата pdf в формат doc (c небольшим редактированием в word).

Текст объемом примерно 150 стр. 14 кегелем (Times New Roman).

Время испонения заказа 20 мая 2008 10:00 утра - 100 % бюджета или 19 мая 2008 22:00 вечера - 130 % бюджета.

17 лет назад
vovito
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kgazdanov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kgazdanov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад