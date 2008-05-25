Конвертация текста из формата pdf в doc

Есть несколько отсканированных книг, которые нужно распознать, почистить, отредактировать, убрать некоторые блоки, типа рисунков и таблиц (для каждой книги будут даны пояснения что нужно убрать) и сохранить в формат txt с выделением глав специальными обозначениями. ...