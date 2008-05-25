Требуется написать/переписать/отредактировать и сделать контент для сайта IT компании. Язык английский. В основном нужно будет из нескольких текстов составить один и соответсвенно переделать, так же добавить что-то своё.
Конвертация текста из формата pdf в doc
Необходима срочная конвертация текста из формата pdf в формат doc (c небольшим редактированием в word).
Текст объемом примерно 150 стр. 14 кегелем (Times New Roman).
Время испонения заказа 20 мая 2008 10:00 утра - 100 % бюджета или 19 мая 2008 22:00 вечера - 130 % бюджета.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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