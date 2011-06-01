Оформить транскрипцию аудио записи в мини книгу

Есть транскрипция аудио записи онлайн-тренинга.

Нужно отредактировать, сделать подзаголовки, содержание, усилить и завершить абзацы если нужно

Нужно ее красиво литературно обработать и сделать мини книгу.

Пишите только если у вас есть подобный опыт и сегодня вы справитесь без задержек.

Текст на 13 страниц ~ 33-34 тыс. символов.

Свои предложения пишите только под проектом. В личку не нужно.

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