Есть текст в сыром виде, нужно его отредактировать, некоторые предложения заменить , оформить визуально с картинками , стрелочками, ит д , в формате html. Пример того, что должно получиться http://www.commerce1.ru/ http://www.smartinfomarketing.ru/sales/ http://www.smartinfomarketing.ru/gold/course.htm http://www.smartinfomarketing.ru/list/program.htm icq 341 102 321
Оформить транскрипцию аудио записи в мини книгу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть транскрипция аудио записи онлайн-тренинга.
Нужно отредактировать, сделать подзаголовки, содержание, усилить и завершить абзацы если нужно
Нужно ее красиво литературно обработать и сделать мини книгу.
Пишите только если у вас есть подобный опыт и сегодня вы справитесь без задержек.
Текст на 13 страниц ~ 33-34 тыс. символов.
Свои предложения пишите только под проектом. В личку не нужно.
Оплата вебмани, яндексы
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