Оформить транскрипцию аудио записи в мини книгу

Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть транскрипция аудио записи онлайн-тренинга.

Нужно отредактировать, сделать подзаголовки, содержание, усилить и завершить абзацы если нужно

Нужно ее красиво литературно обработать и сделать мини книгу.

Пишите только если у вас есть подобный опыт и сегодня вы справитесь без задержек.

Текст на 13 страниц ~ 33-34 тыс. символов.

Свои предложения пишите только под проектом. В личку не нужно.

Оплата вебмани, яндексы

13 лет назад
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад