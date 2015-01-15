Перенести информацию из таблицы в PDF, в таблицу Excel

Редактирование и КорректураЗакрыт104 заявки1094 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перенести информацию из таблицы в PDF, в таблицу Excel.

Можно вручную перепечатать весь текст, а можно поиграться с распознаванием с последующей КАЧЕСТВЕННОЙ И ВНИМАТЕЛЬНОЙ корректировкой.

Всего 60 страниц, несколько страниц для примера - в приложении.

Пожалуйста, в заявках указывайте цену и срок за весь проект/цену за 1 страницу и сколько в день сможете сделать.

Нужно сделать оперативно.

Общее число страниц - 60 (30 разворотов).

9 лет назад
Patlyuk
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад