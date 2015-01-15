Перенести информацию из таблицы в PDF, в таблицу Excel.

Можно вручную перепечатать весь текст, а можно поиграться с распознаванием с последующей КАЧЕСТВЕННОЙ И ВНИМАТЕЛЬНОЙ корректировкой.

Всего 60 страниц, несколько страниц для примера - в приложении.

Пожалуйста, в заявках указывайте цену и срок за весь проект/цену за 1 страницу и сколько в день сможете сделать.

Нужно сделать оперативно.

Общее число страниц - 60 (30 разворотов).