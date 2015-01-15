Перевод 143 тыс. знаков на английский язык

Редактирование и КорректураЗакрыт40 заявок406 просмотров
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Требуется перевод текста 143 тыс. знаков на английский язык.

Журнал, русская версия. Будет выходить английская.

Так что рассчитываю на долговременное сотрудничество - это первый номер, но будут и другие.

Просьба указать цены за 1 тыс. знаков или за весь объем, а также ориентировочное время.

9 лет назад
Semper_2009
Дмитрий 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад