Перевести аудио в текст

Требуется перевести отсканированный паспорт в текст(формат doc или docx) Исходный материал - отсканированный паспорт в формате pdf из 8-ми страниц. Со сканом можно ознакомится здесь: http://invertory.ru/help/user-manual.pdf Детали при редактировании текста: пропустить английский текст, нужен только русский текст, упорядочить страницы по порядку, в ...