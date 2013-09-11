Перевести аудио в текст

Необходимо сгруппировать 2000 запросов , в группы по различным рубрикам. Пример: авокадо калорийность авокадо масло авокадо овощ или фрукт авокадо полезные свойства авокадо польза авокадо польза и вред авокадо рецепты авокадо фото На выходе: 1 группа (инфа о продукте) авокадо калорийность авокадо фото авокадо овощ или фрукт авокадо полезные свойства авокадо ...
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Здравствуйте!
Нужно перевести аудиозапись в текст. Качество записи хорошее. Говорят два человека. Темп речи средний.
Нужно поработать на выходных.
Пишите ваши расценки за минуту аудио и сколько вы сможете выполнить за 2 дня?
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