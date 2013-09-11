Перевести аудио в текст

$50
Редактирование и КорректураЗакрыт19 заявок330 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно перевести аудиозапись в текст. Качество записи хорошее. Говорят два человека. Темп речи средний.

Нужно поработать на выходных.

Пишите ваши расценки за минуту аудио и сколько вы сможете выполнить за 2 дня?

10 лет назад
InnaKar
Инна 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад