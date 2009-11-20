Персональный проект. Поправить pdf-файл

Очень пунктуальный, порядочный, корректно и своевременно выполняющий обязательства заказчик, умеющий правильно и точно сформулировать ТЗ и дать все необходимые для его исполнения материаллы. В процессе выполнения задания оказывала содействие для его рационального и своевременного исполнения. Стиль общения приятный. Постоянно находится в сети. Умеет доходчиво обьяснить поставленные задачи, акцентирует внимание на самых важных тонкостях выполнения проекта. Всем советую сотрудничество с такими заказчиками. Спасибо за сотрудничество.