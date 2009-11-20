Персональный проект. Поправить pdf-файл

Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка181 просмотр
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Персональный проект для Бараболикова Виталия

http://www.weblancer.net/users/barab69/

Необходимо поправить pdf-файл

Работы не очень много.

14 лет назад
orakul
Алла 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
barab69
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Спасибо огромное. Порадовала оперативность.
Очень пунктуальный, порядочный, корректно и своевременно выполняющий обязательства заказчик, умеющий правильно и точно сформулировать ТЗ и дать все необходимые для его исполнения материаллы. В процессе выполнения задания оказывала содействие для его рационального и своевременного исполнения. Стиль общения приятный. Постоянно находится в сети. Умеет доходчиво обьяснить поставленные задачи, акцентирует внимание на самых важных тонкостях выполнения проекта. Всем советую сотрудничество с такими заказчиками. Спасибо за сотрудничество.