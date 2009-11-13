Подготовка материалов для сайта

Редактирование и КорректураЗакрыт22 заявки486 просмотров
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Есть работающий портал, написанный на Джумле.

Необходимо на постоянной основе корректировать тексты, вёрстку статей, добавлять фотографии и т.п.

Иногда написание новых, оригинальных, текстов.

14 лет назад
Lev_Bakanov
62 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад