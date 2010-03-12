Проверка/корректировка текстов.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт47 заявок734 просмотра

Необходимо прочитать и скорректировать автоматически обработанные тексты (синонимайз, рерайт, мешап). Художествено-литературная обработка не требуется. Достаточно просто привести тексты к удобочитаемому виду.

Большие объемы (от пятидесяти - ста тыс. знаков) либо работа на постоянной основе.

Пожалуйста, для экономии времени, озвучивайте цену в предложении!

Пример текста имеются.

15 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров