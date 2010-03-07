Работа для контент-менеджера и копирайтера

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт13 заявок523 просмотра

Есть каталог товаров в виде, около 1000 брендов:

Бренд – Группы товаров (коллекции) – Товары

Задачи

1. Найти бренд в сети и сделать рерайт описания бренда, презентовать бренд наиболее подробно + найти лого бренда заданного размера

2. Найти сайт бренда, найти коллекцию + произвести замену некоторых фотографий и описаний согласно предоставленным мною инструкциям

Сроки важны!!! Как вариант рассматриваем группу фрилансеров из 2-3 человек

15 лет назад
kingday
47 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров