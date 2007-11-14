Редактирование новостного портала

вакансия -редактор новостного портала

суть работы- брать новости с других порталов рерайтить и добавлять в рсс -линию. оплата пока достаточно скромная 50центов за 1к рерайта, потому что проект только стартует. в дальнейшем планируется повышение. основное требование- возможность добавлять новости в первую половину дня, тоисть принцип приду домой после работы и часик посижу за компьютером не действует. новости нужно добавлять хотя бя каждые 2-3 часа. тех кто потом пропадет прошу не контактировать. да в день нужно будет по 20к текста,так что работа постоянная и в этом основное преимущество