Редактирование новостного портала

Необходим рерайт статей (80-100 в месяц) обьемом 1800-2200 символов. Оплата 0.65$ за 1000 знаков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
вакансия -редактор новостного портала
суть работы- брать новости с других порталов рерайтить и добавлять в рсс -линию. оплата пока достаточно скромная 50центов за 1к рерайта, потому что проект только стартует. в дальнейшем планируется повышение. основное требование- возможность добавлять новости в первую половину дня, тоисть принцип приду домой после работы и часик посижу за компьютером не действует. новости нужно добавлять хотя бя каждые 2-3 часа. тех кто потом пропадет прошу не контактировать. да в день нужно будет по 20к текста,так что работа постоянная и в этом основное преимущество
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