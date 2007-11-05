Составление англо-русского словаря ассоциаций.

Есть набор слов из 3520 самых распространенных в английском языке. Берем сайт:

http://office.microsoft.com/ru-ru/clipart/FX101321031049.aspx?pid=CL100570201049

тут Microsoft позволяет по ключевым словам показывать картинки им

соответствующие. Необходимо для всех 3520 слов составить коллекцию из

3520 картинок поставив каждому слову в соответствие определенную

картинку. Картинка должна хорошо соответствовать слову т.к. такой словарь

будет использоваться в дальнейшем для ассоциативного запоминания слов. Картинки не

должны повторяться. Имена файлов картинок должны соответствовать тем

словам которые на них изображены. Срок на работу - одни месяц.

Фрилансер который которому будет поручена эта работа, должен хорошо знать английский язык и в портфолио иметь работу связанную с обработкой словарей.