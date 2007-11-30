Презентация (Описание) CMS

Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки261 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть описание Системы Управления Сайтом (одной).

Нужно его переделать под ЦМС JOOMLA. В таком же формате.

Бюджет 15 у.е.

Срок: 2 дня.

Спасибо.

Доп. инфа 194 201 458.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
MasterIMP
Денис 
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
2 дня
Второй раз справляется с задачей :) Дал очень много идей и проявил активность в проекте, а не просто выполнил еще одно задание. Приятно. Спасибо.
Замечательный и надёжный заказчик! Твёрдо знает чего хочет. Работали ранее и надеюсь ещё поработаем в будущем! Проплата всегда вовремя!