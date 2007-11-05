Редактирование статей

Есть набор слов из 3520 самых распространенных в английском языке. Берем сайт: http://office.microsoft.com/ru-ru/clipart/FX101321031049.aspx?pid=CL100570201049 тут Microsoft позволяет по ключевым словам показывать картинки им соответствующие. Необходимо для всех 3520 слов составить коллекцию из 3520 картинок поставив каждому слову в соответствие определенную картинку. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется исправление грамматических ошибок в статьях и приведение этих статей в удобочитаемый вид (форматирование). К сайту предоставляется доступ с правами редактора. Оплата 1 доллар за 10 статей.
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Есть описание Системы Управления Сайтом (одной). Нужно его переделать под ЦМС JOOMLA. В таком же формате. Бюджет 15 у.е. Срок: 2 дня. Спасибо. Доп. инфа 194 201 458.Завершен16 лет назад
нужно сделать рерайт 20-25 статей по 1.8-2 тыс знаков 70центов за 1тыс знаков мои данные 363266265Редактирование и Корректура2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно сделать рерайт русского сайта о веб-технологиях. Темы: создание сайтов, презентаций, продвижение и т.д. + Подобрать материалы и сделать рерайт в текущие разделы сайта. Цена вопроса - до 30 у.е. Спасибо.Закрыт16 лет назад
Требуется человек который будет приводить в 100% вид переводы сделанные другим человеком которые на 80% в идеальном состоянии. Потому как тут не так много работы(естественно проще делать это, чем с нуля) платить буду меньше стандартных цен. Ваши ...Редактирование и Корректура36 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
необходим человек с техническим образованием или хотя бы кто уже работал с техническим текстом нужен глубокий рарайт обьем текста 30-40k сроки 1 суткиЗакрыт16 лет назад
- $10
Работа состоит в проверке готовых статей на плагиат в Яндексе. Я вышлю около 300 статей, их надо построчно ввести в строчку поиска Яндекса. Если совпадет 3 слова из строчки - обозначить ее как плагиат и переслать ...Завершен16 лет назад
- $5
книга в PageMakere находится здесь 180 страниц www.exclusiv-store.com/book.rar 2.3 mb связь [email protected]Редактирование и Корректура2 исполнителяЗавершен16 лет назад
В общем, нужно срочно сделать текстов на 130 тыс знаков. То есть найти тексты и отрерайтить их до уникальности. Пара дней на всё. Оплата - 1$ за 1000 знаков. Заинтересовавшихся жду в аське 378272014Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
необходимо два человека один на русскоязычный сегмент второй на англоязычный основная задача заключается в редактировании текста то есть сделать из не уникального, уникальный текст объемы большие, так что пишите свои цены за 1k текста и какой язык знаете я выберу ...Редактирование и Корректура70 заявокЗакрыт16 лет назад