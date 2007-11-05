Редактирование статей

Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок240 просмотров
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Требуется исправление грамматических ошибок в статьях и приведение этих статей в удобочитаемый вид (форматирование). К сайту предоставляется доступ с правами редактора. Оплата 1 доллар за 10 статей.

16 лет назад
a1l2e3x
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
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