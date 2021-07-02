Требуется человек для постинга небольших текстов. Задача займет около 3 минут. Работа проста и подходит для новичков без рейтинга. Оплата на сайте. Подробности будут объяснены лично.
Редактор и координатор размещений текстов
Ищу редактора с опытом работы с большими объемами текстов за раз и с опытом рерайтинга для быстрой редактуры большого количества текстов.
В чем состоит работа:
- мы дадим вам список со ссылками на статьи;
- вам нужно их скопировать в гугл документ;
- переформулировать несколько предложений в тексте, грамотно вписать
информацию, соответствующую тематике издания, и сократить текст до 450
слов, сохранив суть;
- написать к тексту 8 вариантов заголовков и подобрать 8 картинок, которые бы отражали суть текста.
Тексты будут размещены в разных изданиях (ссылки на которые вам дадут) и у
каждого издания своя тематика. Тексты, которые вы будете рерайтить - все
про SMM, а тематика сайта может быть, к примеру, про спорт и нужно
будет грамотно вписать в текст информацию о спорте - чтобы это выглядело
уместно.
Статьи на русском, но приветствуется, если у вас есть базовый английский (статьи переводим сами на английский через
онлайн-переводчик, немного редактируем и отдаем на вычитку английскому
нейтиву).
В своих заявках, пожалуйста, укажите свой опыт работы, уровень знания английского и за какую сумму готовы выполнить работу
(около 100 текстов).
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