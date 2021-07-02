Редактор и координатор размещений текстов

Ищу редактора с опытом работы с большими объемами текстов за раз и с опытом рерайтинга для быстрой редактуры большого количества текстов.

В чем состоит работа:

- мы дадим вам список со ссылками на статьи;

- вам нужно их скопировать в гугл документ;

- переформулировать несколько предложений в тексте, грамотно вписать

информацию, соответствующую тематике издания, и сократить текст до 450

слов, сохранив суть;

- написать к тексту 8 вариантов заголовков и подобрать 8 картинок, которые бы отражали суть текста.

Тексты будут размещены в разных изданиях (ссылки на которые вам дадут) и у

каждого издания своя тематика. Тексты, которые вы будете рерайтить - все

про SMM, а тематика сайта может быть, к примеру, про спорт и нужно

будет грамотно вписать в текст информацию о спорте - чтобы это выглядело

уместно.

Статьи на русском, но приветствуется, если у вас есть базовый английский (статьи переводим сами на английский через

онлайн-переводчик, немного редактируем и отдаем на вычитку английскому

нейтиву).

В своих заявках, пожалуйста, укажите свой опыт работы, уровень знания английского и за какую сумму готовы выполнить работу

(около 100 текстов).