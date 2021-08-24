Имеется бланк для заполнения на укр языке, распечатанный на принтере. Одна страничка. Требуется просто набрать его и выдать в верде и пдф, соблюдая пропорции оригинала. Работа на 10-15 мин. Макет вышлю в личку.
Постинг небольшого текста
Нужен человек, который поможет в постинге текстов. Работа займёт около 3 минут. Детали объясню лично. Ничего сложного, подойдёт и человек без рейтинга. Оплата на сайте.
Оставляйте ваш телеграм для связи.
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