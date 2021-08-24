Постинг небольшого текста

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен65 заявок944 просмотра

Нужен человек, который поможет в постинге текстов. Работа займёт около 3 минут. Детали объясню лично. Ничего сложного, подойдёт и человек без рейтинга. Оплата на сайте.

Оставляйте ваш телеграм для связи.

4 года назад
AntonShubin
Антон 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

polk220
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Анна
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
polk220
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Владислав
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Геннадий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олеся
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Джатский
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лена
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анжелика
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Ирина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Агния
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Маргарита
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Диана
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Давид
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кира
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Николай
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Тома
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Тамара
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вадик
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Маша
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ангелина
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Карина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Нармина
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Айгерим
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Уляна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Надежда
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алина
 
21 год
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Оксана
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Зульфия
 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алина
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ару
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олена
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дима
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алеся
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Богдан
 
24 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Олег
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
4 года назад
Егор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Рамиль
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валентин
 
63 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад