Набрать на укр языке макет одной страницы-бланка.

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Закрыт51 заявка1482 просмотра

Имеется бланк для заполнения на укр языке, распечатанный на принтере. Одна страничка. Требуется просто набрать его и выдать в верде и пдф, соблюдая пропорции оригинала. Работа на 10-15 мин. Макет вышлю в личку.

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inturist
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