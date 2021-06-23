Заменить название у 2800 товаров

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Закрыт116 заявок1696 просмотров

Есть 2800 товаров в магазине, необходимо заменить в экселе в названии товаров порядок слов по принципу:

Материал - Название модели - размер, например:

Мраморная мозаика Skalini, 315Х315 мм. 

4 года назад
sparj
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