Редактор на казахском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт8 заявок565 просмотров

Необходимо отредактировать книгу на казахском языке на тему зарождения спорта в Казахстане, на казахском языке.

Редактор должен владеть литературным казахским языком, в совершенстве.

5 лет назад
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