Редактура презентации на английском языке

Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок850 просмотров
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Всем, привет! Меня зовут Маша, я - проджект-менеджер в студии презентаций 99 слайдов (https://99slides.net/).

Сейчас я ищу редактора на проект: Редактура презентации на английском языке в финансовом секторе. Необходимо иметь опыт работы с такими темами как банкинг, финансы, инвестиции.Старт проекта: ~с 28.02Условия и детали можно обсудить на быстром созвоне-интервью . Если вас заинтересовало предложение, буду рада ответить на вопросы и созвониться. 

2 года назад
guest_16453749973367
2 года в сервисе
Был
2 года назад