Всем, привет! Меня зовут Маша, я - проджект-менеджер в студии презентаций 99 слайдов (https://99slides.net/).

Сейчас я ищу редактора на проект: Редактура презентации на английском языке в финансовом секторе. Необходимо иметь опыт работы с такими темами как банкинг, финансы, инвестиции.Старт проекта: ~с 28.02Условия и детали можно обсудить на быстром созвоне-интервью . Если вас заинтересовало предложение, буду рада ответить на вопросы и созвониться.