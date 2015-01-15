С фото распознать текст.

Перенести информацию из таблицы в PDF, в таблицу Excel. Можно вручную перепечатать весь текст, а можно поиграться с распознаванием с последующей КАЧЕСТВЕННОЙ И ВНИМАТЕЛЬНОЙ корректировкой. Всего 60 страниц, несколько страниц для примера - в приложении. Пожалуйста, в ...