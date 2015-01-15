С фото распознать текст.

Редактирование и КорректураЗакрыт24 заявки370 просмотров
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Доброго времени суток.

Нужно с файла png или bmp распознать текст и перевести этот текст с картинками в файл word.

Жду предложений.

9 лет назад
kuklina
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад